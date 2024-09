Brasile apre a pozzi di petrolio a 175 Km da Rio Amazzoni

In Brasile, l'Avvocato generale dell'Unione (Agu), Jorge Messias, ha approvato un parere legale sull'esplorazione petrolifera nella regione del Margine Equatoriale, nel nord del Paese. In una nota, l'istituzione che fornisce consulenza giuridica al potere esecutivo e rappresenta lo Stato in giudizio, ha determinato che l'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) non ha autorità legale per rivalutare la licenza ambientale dell'aeroporto municipale di Oiapoque, nello stato dell'Amapá.

"Il possibile impatto degli aerei in volo tra l'aeroporto e l'area di esplorazione è uno dei punti sollevati dall'Ibama per respingere la licenza richiesta da Petrobras per la perforazione di un pozzo nel blocco FZA-M-59, situato sulla costa sud-orientale nel cosiddetto Margine Equatoriale, a 175 chilometri dalla foce del Rio delle Amazzoni", si legge nel parere legale di Messias.

Secondo l'Agu "la verifica dell'impatto del traffico aereo dell'aeroporto di Oiapoque sulle comunità indigene che circondano l'aeroporto non costituisce motivo adeguato per il riesame della licenza del blocco FZAM-59".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA