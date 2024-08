Ovidio Guzmán è entrato nel programma Usa dei testimoni protetti

Una fonte della Dea, l'agenzia antidroga statunitense, ha rivelato ai media messicani che Ovidio Guzmán, figlio di Joaquín 'El Chapo' Guzmán, è entrato nel programma testimoni protetto sotto la custodia dei Marshals statunitensi e ha aggiunto che non si comunicherà al pubblico, poiché il suo caso è riservato.

Guzmán López, 'El Ratón', risulta infatti non essere più sotto la custodia dell'Ufficio Federale delle Prigioni, il Bop, dallo scorso 23 luglio, data a partire dalla quale non si conosce la sua ubicazione.

Ieri la Procura Generale del Messico aveva reso noto in un comunicato che, dopo la cattura di Ismael El Mayo Zambada, leader del cartello di Sinaloa, ignorava l'ubicazione e lo status giuridico di Ovidio Guzmán López, figlio del Chapo Guzmán.

Una fonte del Dipartimento di Giustizia ha confermato che l'ex leader dei 'Los Chapitos' resta sotto custodia statunitense e che la sua prossima udienza è prevista il 1° ottobre presso la Corte distrettuale settentrionale dell'Illinois.



