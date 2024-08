Oltre 20.000 cubani in attesa di asilo politico in Uruguay

Sono più di 20.000 i cubani che attendono la richiesta di asilo in Uruguay. Lo ha dichiarato alla stampa locale Nicolás Albertoni, sottosegretario alle Relazioni Estere del piccolo ma accogliente paese sudamericano.

Alla fine di giugno, erano 20.950 ad avere chiesto di entrare come rifugiati, un forte aumento rispetto al 2023, quando erano 18.605 e nel 2022, quando furono circa la metà rispetto a quest'anno.

"Quando chiedono rifugio politico è perché ne hanno veramente bisogno", ha detto Albertoni. Cuba è il paese con il maggior numero di richieste di rifugiati in Uruguay.

Lo scorso maggio, il governo uruguaiano ha annunciato che avrebbe regolamentato lo status di almeno 20.000 migranti, in maggioranza cubani e dominicani, attraverso il 'Programma di residenza per radicamento', ma Albertoni ha chiarito che non si tratta di un programma che risolverà la situazione di tutti i migranti.

"Non è che sarà data a tutti, ma la risposta sì o no arriverà loro più velocemente, perché a volte è successo che aspettavano due anni per avere una risposta".

Il Ministro degli Affari Esteri, Omar Paganini, ha dichiarato dopo l'annuncio del nuovo programma che i migranti che avranno ottenuto questo nuovo status giuridico potranno poi richiedere la cittadinanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA