Brasile, respinto il ricorso di Starlink contro blocco dei conti

Il giudice Cristiano Zanin, membro della Corte suprema brasiliana (Stf), ha respinto il ricorso di Starlink contro la decisione dell'altro giudice del Stf, Alexandre de Moraes, che ha bloccato in Brasile i conti bancari della società di Internet satellitare di Elon Musk.

La decisione di Zanin è meramente procedurale e non ha analizzato il merito, avendo inteso il giudice che il tipo di azione usato dalla difesa di Starlink non è quello adeguato.

Il magistrato di origini italiane ha infatti spiegato che il Stf ha una posizione definita secondo la quale, per contestare la decisione di un altro ministro, la procedura deve essere differente.

Inoltre Zanin non ha ravvisato alcun abuso nella decisione di Moraes che, il 18 agosto scorso, aveva ordinato il blocco dei conti bancari di Starlink per garantire il pagamento delle multe inflitte a X e mai pagate, che ammontano a circa 3 milioni di euro.



