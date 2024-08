Brasile, crolla il tetto di una chiesa a Recife

Il tetto del santuario diocesano di Nossa Senhora da Conceição, a Recife, è crollato nel pomeriggio mentre si stavano distribuendo cesti alimentari di prima necessità per i poveri. A dare per primo la notizia su X il sindaco della città, João Campos: "purtroppo sono già stati confermati due decessi dopo il crollo del tetto", ha scritto sul social network il primo cittadino della capitale del Pernambuco.

Su Instagram la Chiesa aveva annunciato 6 giorni fa di avere completato l'installazione dei pannelli solari sulla struttura.

Non si sa se ci sia una relazione tra l'aumento del peso sul tetto causato dai pannelli ed il crollo di oggi, che ha causato anche il ferimento di circa 20 persone, secondo le autorità locali.

Il santuario ospita una delle celebrazioni religiose più tradizionali di Recife, la Festa do Morro (la festa della collina in italiano), che quest'anno giunge alla sua 120/a edizione. Ogni anno, più di un milione di persone salgono sul Morro da Conceição tra la fine di novembre e l'8 dicembre, giorno del santo patrono della città di quasi due milioni di abitanti



