Brasile, col blocco di X crescono i problemi per i giornalisti

Dopo il blocco imposto a X dal giudice della Corte suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes, quasi tutti i giornalisti hanno smesso di usare la piattaforma acquistata due anni fa da Elon Musk quando ancora si chiamava Twitter.

L'ANSA ne ha sentiti una decina, di svariate tendenze politiche ma tutti, pur disponendo di una connessione Vpn, evitano accuratamente di usarla per accedere a X e, ovviamente, evitano di diffondere sulla rete sociale usata in Brasile da oltre 20 milioni di utenti le notizie che scrivono. "Non possiamo permetterci di pagare 50mila reais di multa per un tweet", spiegano molti perché, "al di là della correttezza o meno della decisione di de Moraes", a pesare più di tutto per chi esercita la professione dell'informazione è proprio la sanzione di circa 8mila euro al giorno che rischia chiunque usi la Vpn da oggi in Brasile.



