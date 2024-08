Argentina, Slim investe 27 milioni di euro per nuovo data center

La società di telecomunicazioni Claro Argentina, che fa parte del conglomerato América Móvil guidato dall'imprenditore messicano Carlos Slim, ha annunciato la costruzione di un nuovo data center nella città autonoma di Buenos Aires.

Il nuovo data center sarà situato in calle Brasil 77, nel quartiere di San Telmo, su una superficie di 1.300 metri quadrati. L'investimento stimato è di oltre 30 milioni di dollari, l'equivalente di 27 milioni di euro, per la prima fase, che è già iniziata e si concluderà nel 2026.

Il progetto rafforzerà l'infrastruttura tecnologica della capitale argentina, soprattutto per l'implementazione della rete 5G a Buenos Aires, ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico del Governo della Città di Buenos Aires, Roberto García Moritán.





