Argentina, 'preoccupa la chiusura di X in Brasile'

Il ministro degli Esteri argentino Diana Mondino ha dichiarato sul suo account di X che il suo Paese vede "con enorme preoccupazione che sempre più Stati stanno limitando la libertà di espressione online". "In Argentina c'è libertà di espressione perché rispettiamo la Costituzione", ha aggiunto Mondino, precisando che "uno degli obiettivi di questo primo governo Milei è trasformare l'Argentina in un faro di libertà".

La dichiarazione è stata fatta dopo che il ministro della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ieri ha sospeso X (ex Twitter) in Brasile.

"De Moraes ha ordinato la sospensione di X in Brasile.

Tuttavia, i brasiliani all'estero continuano ad avere un normale accesso alla piattaforma. Ed è così che questo giornale digitale legge i messaggi postati dall'Argentina e li ripropone in questo testo, poiché è di interesse pubblico e ha rilevanza giornalistica", ha scritto il portale brasiliano Poder360, che ha diffuso la notizia in Brasile con gli screenshot del post su X di Mondino. Una precisazione che Poder360 ha fatto per evitare di dovere pagare la multa giornaliera di 50.000 reais, equivalenti a 8.027 euro, per chi in Brasile accede alla piattaforma social tramite Vpn.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA