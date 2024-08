X si aspetta di venire bloccato in Brasile

"A breve ci aspettiamo che il ministro Alexandre de Moraes ordini il blocco di X in Brasile".

In un comunicato pubblicato sulla rete sociale di Elon Musk, pochi minuti dopo la scadenza dell'ultimatum dato dalla Corte Suprema brasiliana, X ripercorre la vicenda che ha portato a questa escalation. "Ciò è accaduto semplicemente perché non abbiamo rispettato gli ordini illegali di de Moraes di censurare i suoi avversari politici. Tra questi oppositori ci sono un senatore regolarmente eletto e una ragazza di 16 anni".

Secondo X de Moraes, che ha minacciato di arrestare il suo rappresentante legale in Brasile ha respinto "le nostre obiezioni alle sue azioni manifestamente illegali e i suoi colleghi della Corte Suprema o non possono o non vogliono affrontarlo". Nel testo si dice che "de Moraes chiede che violiamo le leggi del Brasile. Non lo faremo". Sulla base di precedenti blocchi ad altre reti sociali se la Corte Suprema deciderà di bloccare X deve inviare un ordinanza all'Anatel, l'organismo che regola le telecomunicazioni in Brasile, che poi comunica ai vari operatori telefonici presenti nel paese di attivare lo stop.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA