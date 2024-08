Venezuela: accusato di terrorismo l'avvocato di Machado

Perkins Rocha, l'avvocato della leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado sequestrato due giorni fa da agenti del Sebin, i Servizi segreti del governo di Maduro, è stato accusato formalmente di "terrorismo, tradimento alla patria, cospirazione, associazione per delinquere ed Incitazione all'odio" e attualmente si trova recluso nell'Elicoide.

A dare l'informazione sul suo account di X è stata María Constanza Cipriani, la moglie di Rocha. "Questa mattina alle 3 tramite sms mi è stato comunicato che mio marito era stato presentato in udienza con l'assistenza di un difensore d'ufficio, essendogli stato negato il diritto ad una difesa privata", ha denunciato Cipriani.

"È detenuto nel quartier generale del Sebin, l'Elicoide. Ancora non ho avuto nessun tipo di contatto con lui, non l'ho visto né ci siamo parlati. È isolato. Mio marito è in prigione per aver dissentito, per aver espresso la sua opinione e per aver lottato affinché la verità venisse a galla, per volere un paese in cui possiamo viverci tutti", ha concluso la moglie di Rocha.



