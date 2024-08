Sheinbaum, 'La magistratura messicana sarà democratica'

Attraverso un video trasmesso sui suoi social network, la presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha negato che la ratifica della maggioranza qualificata di Morena ed alleati alla Camera dei deputati le conferirà "molto potere", poiché con la riforma della magistratura - ha chiarito - non potrà più nominare personalmente i membri della Corte, come avviene attualmente.

Ha precisato che all'elezione dei giudici non parteciperenno "quelli che deciderò io, perché i candidati saranno proposti dalla Corte Suprema, dal Congresso e solo alcuni dalla presidenza della Repubblica".

Per formularne i nomi "verrà aperto un bando" e potranno partecipare, con una serie di requisiti, "avvocati che abbiano esperienza e siano qualificati nelle materie per le quali si presenteranno".

Ha spiegato che una commissione di esperti giuristi esaminerà i profili e deciderà su un numero specifico di partecipanti attraverso una selezione. Una volta concluso il processo, "i candidati verranno sottoposti al voto popolare. Ciò che vogliamo è che ci sia democrazia nella magistratura", ha concluso.





