Maxi-black out in Venezuela, a Caracas e in almeno 18 stati

Nelle ultime ore in Venezuela si registra un esteso black out. In particolare, l'interruzione di energia elettrica riguarda vaste aree del distretto di Caracas, e zone in almeno 18 stati del Paese. Secondo media locali e reti social, le segnalazioni per l'interruzione di corrente risalgono alle cinque del mattino. Nei filmati si vede la capitale quasi completamente avvolta dal buio.

Tra gli stati dove si registra il black out ci sono Miranda, Vargas, Carabobo, Aragua, Mérida, Táchira, Zulia, Lara, Falcón, Monagas, Bolívar, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Cojedes, Portuguesa e Guárico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA