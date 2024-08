Il Nicaragua di Ortega chiude 169 ong, tra cui Save the Children

Il governo del Nicaragua guidato da Daniel Ortega ha deciso di chiudere 169 organizzazioni non governative, tra cui Save the Children Canada, segnando una nuova stretta sulla società civile.

Secondo quanto si legge sulla gazzetta ufficiale del Paese centroamericano, oltre alla ong che si occupa dell'infanzia, tra le altre entità chiuse ci sono Feed the Children Nicaragua, circa 80 chiese e associazioni evangeliche, una quarantina di organizzazioni di allevatori, un gruppo di accademici in pensione, e l'associazione 26 febbraio 1978 in memoria di Camilo Ortega Saavedra (fratello del presidente).

Con questa iniziativa sale a quasi 5.664 il numero totale di Ong chiuse dal 2018, secondo i conteggi delle organizzazioni del Nicaragua in esilio.

Le autorità hanno giustificato il provvedimento con "violazioni della legge" e secondo la legislazione vigente, i beni di queste organizzazioni saranno trasferiti allo Stato.





