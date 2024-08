Caracas, la fornitura elettrica inizia a tornare alla normalità

Il ministro dell'Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha riferito che la fornitura di elettricità alla rete nazionale inizia a essere ripristinata dopo il blackout che generale lasciato al buio il Paese dalle 4,50 di questa mattina.

"In questi minuti la rete comincia ad essere rifornita e alcuni settori di Caracas cominciano già ad avere corrente. È un processo graduale, realizzato con la massima cautela per evitare di commettere errori, garantendo i protocolli di sicurezza per evitare un nuovo attacco", ha detto nel corso di un'intervista alla televisione di stato.

Per il ministro chi si nasconde dietro al presunto sabotaggio riceverà giustizia. "Le nostre agenzie di sicurezza raggiungeranno chi ha attaccato il sistema elettrico, state certi che ci sarà giustizia", ha concluso.



