Venezuela: Machado, 'temiamo un blitz a casa di Gonzalez'

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha affermato che "la prossima mossa del governo di Nicolás Maduro potrebbe essere l'irruzione nella casa di Edmundo Gonzalez Urrutia", per il quale la procura ha già annunciato l'emissione di un "ordine di arresto" se domani non dovesse presentarsi davanti alla magistratura nell'ambito di un'inchiesta contro di lui per cospirazione e usurpazione di funzioni pubbliche.

In una conferenza stampa l'ex parlamentare di Vente Venezuela ha ha chiesto alla comunità internazionale e ai venezuelani di tenersi pronti per proteggere il "presidente eletto" che al momento non si trova presso la sua residenza perché "come me è sotto protezione".



