Venezuela, Gonzalez citato per la terza volta in Procura

La Procura del Venezuela ha citato di nuovo formalmente il candidato alle presidenziali per la coalizione di opposizione, Piattaforma Unitaria Democratica (Pud), Edmundo González Urrutia, chiamandolo a dichiarare nel quadro di una causa aperta nei suoi confronti per i delitti di cospirazione, usurpazione di funzioni e disobbedienza alla Corte.

La convocazione, si legge in un documento, è stata fissata per domani alle 10 presso gli uffici della Procura nel centro di Caracas. Si tratta della terza convocazione dopo che Gonzalez ha deciso di non presentarsi alle prime due negando le imputazioni nei suoi confroni e affermando che si tratta di un pretesto del governo per detenerlo.

Il procuratore generale Tarek William Saab ha avvertito ieri Gonzalez che se non si presenterà ci sarà "un'azione corrispondente". "C'è una terza convocazione che invieremo, sono tre come prevede la giurisprudenza, una persona può venire convocata fino ad un massimo di tre volte", ha detto.

Un eventuale arresto di Gonzalez, avvertono tuttavia dall'opposizione, rischia di aggravare ulteriormente la crisi istituzionale, politica e di diritti umani, apertasi all'indomani delle elezioni con la contestata proclamazione della rielezione di Nicolas Maduro pur in mancanza della presentazione della documentazione elettorale a sostegno del risultato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA