Tajani, 'il Venezuela liberi i prigionieri politici italiani'

"Chiediamo la liberazioni di tutti i prigionieri politici con passaporto italiano in Venezuela, la situazione è veramente preoccupante, non è questo il modo di garantire un risultato da parte del regime di Maduro". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio informale Esteri, a Bruxelles, dove oggi si affronta anche il dossier Venezuela, con l'intervento in videoconferenza del candidato di opposizione, Edmundo González Urrutia.

"È inaccettabile ciò che sta accadendo, lo diciamo con grande fermezza, con la liberazione dei prigionieri politici a partire da quelli con passaporto italiano", ha affermato Tajani.



