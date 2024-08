Pieno di nomination per Elea Digital Data Centers ai Latam Award

Elea Digital Data Centers e il suo presidente, Alessandro Lombardi, sono entrati nella rosa dei finalisti per cinque categorie dei Dcd>Latam Awards 2024, tra i principali premi di settore in America Latina.

Elea Digital, parte del gruppo Piemonte Holding e leader nel segmento dei data center in Brasile, è una delle punte di diamante del Dcd>Latam Awards 2024, che quest'anno ha ricevuto più di 130 candidature, da oltre 60 imprese di 14 Paesi della regione, segnando una crescita del 30%.

L'azienda, che fa capo al torinese Lombardi, concorre nelle categorie "Edge Data Centre Project of the Year", con il progetto "Cloud Connectivity"; "Environmental Impact"; "Data Centre Operations Team of The Year", con proposte per superare gli effetti dell'alluvione di Porto Alegre; e "Data Centre Workforce Initiative of the Year", con un'iniziativa per relazioni e comunicazione trasparente.

Inoltre, Lombardi è entrato nella short-list per il trofeo "Industry Leader Award". La cerimonia di premiazione è prevista per il 26 settembre a Cancún, in Messico, con la trasmissione in diretta planetaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA