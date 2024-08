Panama annuncia il coprifuoco in due località del Paese

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha annunciato oggi in una conferenza stampa l'intenzione di attuare il coprifuoco per controllare la criminalità nel distretto di San Miguelito e nella provincia di Colón.

"Ho chiesto al governatore di Colón di decretare il coprifuoco dalle 9 di sera alle 6 del mattino, per poter lavorare con calma e ripulire la provincia. Farò lo stesso con la sindaca di San Miguelito", ha detto Mulino.

Uno dei fattori aggravanti della criminalità in queste località è il traffico di droga. "Il narcotraffico ha modificato l'intera struttura criminale — ha spiegato il capo dello Stato — poiché ai tempi in cui ero ministro della Sicurezza, solo alcune volte veniva confiscata una tonnellata di droga. Oggi è un fenomeno quotidiano".



