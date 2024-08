Messico, confermata la maggioranza di Morena alla Camera

In Messico, con quattro voti a favore e uno contrario, la Corte elettorale ha confermato la maggioranza qualificata del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) e dei suoi alleati alla Camera dei deputati, ratificando così l'assegnazione dei plurinominali approvata pochi giorni fa dal l'Istituto nazionale elettorale.

La coalizione composta da Morena, Partito del lavoro (Pt) e Verdi ambientalisti raggiunge il 72,8% con 364 seggi, di cui 236 per Morena, 77 per i Verdi e 51 per il Pt.

Dal lato dell'opposizione, il Partito d'azione nazionale (Pan) ne avrà 72, il Partito rivoluzionario istituzionale (Pri) 35, il Movimento cittadino (Mc) 27 e il Partito della rivoluzione democratica (Prd) 1. Un legislatore indipendente completa i 500 membri della Camera.



