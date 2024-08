'Maduro continua a minare la volontà democratica del suo popolo'

"Nicolás Maduro continua a minare la volontà democratica del popolo venezuelano". Ad affermarlo è il generale Laura Richardson, a capo del Comando sud degli Stati Uniti durante la Conferenza Sudamericana di Difesa in Cile.

"La democrazia e i suoi valori fondamentali rimangono sotto attacco a livello globale" ha dichiarato, dicendosi preoccupata per quello che sta accadendo nel paese sudamericano.

Richardson ha poi ricordato come la crisi venezuelana abbia generato un esodo migratorio massiccio che ha avuto un impatto su vari paesi della regione. "La maggior parte di questi migranti preferirebbe rimanere nel proprio paese se esistessero condizioni adeguate" ha aggiunto. Nei giorni scorsi il generale aveva dichiarato che il conflitto in Venezuela deve trovare una soluzione democratica e non militare e ribadito l'importanza della trasparenza nella pubblicazione dei risultati elettorali che riflettono la volontà popolare.



