L'esercito di Haiti cerca reclute per combattere le gang

L'esercito haitiano ha cominciato a reclutare giovani per combattere contro le varie bande criminali che controllano da tempo molti quartieri della capitale Port-au-Prince, e terrorizzano la popolazione con frequenti rapimenti e omicidi. Secondo i dati del Ministero della Difesa a metà agosto sono state selezionate almeno 3000 persone, in attesa ancora di effettuare test fisici e psicologici.

Il governo tuttavia non ha specificato quanti giovani in totale intende reclutare. La risposta è stata positiva visto anche l'alto tasso di disoccupazione e di povertà del paese. Il 60% dei 12 milioni di abitanti di Haiti guadagnano meno di due dollari al giorno mentre l'inflazione a luglio ha raggiunto il 30%. Chi invece riuscirà ad essere ammesso nelle file dell'esercito per combattere contro le bande criminali potrà arrivare a guadagnare fino 300 dollari al mese, come riferiscono alla stampa locale molti dei giovani che hanno già presentato la domanda.



