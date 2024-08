La sfida di Musk, Starlink gratis in Brasile

Starlink offrirà gratis in Brasile i suoi servizi di connessione Internet via satellite, fino a che "la sua situazione legale non sarà chiarita". La società di Elon Musk ha reagito in questo modo alla decisione del giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes di congelare i suoi beni. "Questa misura impedisce a Starlink di realizzare transazioni finanziarie in Brasile" si legge in un comunicato diffuso nelle reti sociali.

"Quest'ordine è basato sull'idea infondata che Starlink deve essere responsabile delle multe imposte incostituzionalmente contro X, una società che non è legata a Starlink", si legge nel testo.

Secondo il comunicato la decisione è stata eseguita "in segreto e senza permettere a Starlink di ricorrere a nessuno dei procedimenti legali garantiti dalla Costituzione del Brasile".

Nelle ultime 24 ore il braccio di ferro tra Elon Musk e Alexandre de Moraes si è fatto più teso dopo che ieri il giudice aveva dato un giorno di tempo a X per nominare i propri responsabili legali nel paese latinoamericano, come prevede la legge brasiliana.



