Galipolo è il nuovo presidente della Banca Centrale del Brasile

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha nominato l'economista 42enne Gabriel Galípolo alla presidenza della Banca Centrale (Bcb). Dal 12 luglio 2023 Galipolo è direttore della politica monetaria della Bcb. L'annuncio è stato dato questo mercoledì dal ministro dell'Economia brasiliano, Fernando Haddad, dopo una riunione a tre con Lula e lo stesso Galipolo nel Palacio do Planalto, la sede ufficiale della presidenza della repubblica brasiliana.

Galípolo sostituirà Roberto Campos Neto, che guida il Bcb dal 28 febbraio del 2019. Nominato dall'ex presidente Jair Bolsonaro, Campos Neto ha ricevuto numerose critiche dal governo Lula nell'ultimo anno, principalmente per aver ridotto troppo poco il Selic, il tasso d'interesse di base, a detta dell'esecutivo. Il nome di Galipolo dovrà ora essere approvato dal Senato, una formalità, per poi entrare in carica alla presidenza della Banca centrale del Brasile a partire dal primo gennaio del 2025.



