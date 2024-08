El Salvador, senza contratto di lavoro il 61% dei dipendenti

In El Salvador, 61 persone occupate su 100 non hanno un contratto, secondo lo studio "Dinamiche del lavoro ed esclusione sociale", presentato dall'Università Centroamericana José Simeón Cañas.

"Abbiamo scoperto che la maggior parte della forza lavoro ampliata salvadoregna presenta un certo grado di esclusione sociale - spiega María José Erazo, una delle autrici del rapporto - causata da un mercato del lavoro che genera poche opportunità, mal retribuite, precarie e con poche garanzie".

La ricerca - a cui hanno partecipato anche Saira Johanna Barrera, Daniela Fernanda Murcia e Waldir de Jesús Lázaro - si basa su dati corrispondenti al periodo 2009-2019 ed ha rilevato, inoltre, che più della metà della popolazione (56%) non è iscritta all'Istituto di Previdenza Sociale, che il 73% dei lavoratori non riceve la tredicesima e che il 58% svolge le proprie funzioni in condizioni pericolose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA