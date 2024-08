Cuba: la spazzatura si accumula nelle strade dell'Avana

I rifiuti continuano ad accumularsi nelle strade di l'Avana. Nella capitale di Cuba si producono più di 30.000 metri cubi di spazzatura al giorno, 7.000 in più rispetto all'anno scorso, secondo i dati ufficiali del governo. Ma la Direzione provinciale dei servizi comunali dispone solo del 57% delle attrezzature necessarie per la raccolta e lo smaltimento dell'immondizia prodotta nella città di oltre due milioni di abitanti.

Un centinaio di camion donati dal Giappone per il ritiro dei rifiuti "hanno iniziato a guastarsi" lo scorso anno e l'azienda che vendeva i pezzi di ricambio ha lasciato il Paese. Inoltre, "a causa dell'embargo statunitense, è impossibile ottenere i pezzi di ricambio per la loro riparazione", hanno spiegato le autorità del comune al giornale Granma.

Altro problema è la grave carenza di benzina che colpisce l'isola dallo scorso anno, come ha denunciato al quotidiano di Stato Miguel Gutiérrez Lara, il responsabile della supervisione e dell'ispezione dello smaltimento dei rifiuti dell'Avana.





