Cile, la scienza a confronto su mutamenti climatici e Antartide

"L'impatto dei cambiamenti climatici sull'Antartide, e come a sua volta l'Antartide influenza il clima globale". E' stato uno dei temi al centro dei lavori del Comitato scientifico per la ricerca antartica (Scar), che si è appena concluso a Punta Arenas, a compendio della grande Conferenza aperta di Pucón della scorsa settimana.

A fare da padrone di casa è stato l'Istituto Antartico cileno (Inach), che come spiega il suo direttore Gino Casassa,si sta occupando anche di approfondire "l'impatto umano sull'Antartide, soprattutto per quanto riguarda le specie aliene o invasive".

"Nella regione sono state scoperte tredici nuove specie - evidenzia Casassa - quindi è fondamentale determinare in che misura ciò sia dovuto all'attività umana o al cambiamento climatico".

Tra i temi rilevanti esaminati - si legge in una nota dell'Istituto - "anche lo studio delle microplastiche e l'accoppiamento dei sistemi tropicali con il fronte polare, questioni che stanno influenzando il clima globale in modi mai visti prima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA