Bolsonaro convoca la piazza 'per difendere democrazia e libertà'

L'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, ha convocato una nuova manifestazione a San Paolo, per il pomeriggio del 7 settembre, giorno dell'indipendenza del Brasile.

Nel corso dell'evento che si terrà sull'avenida Paulista - sotto la regia del pastore evangelico Silas Malafaia - saranno chiesti, l'impeachment del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, e l'amnistia per i partecipanti agli attacchi a Brasilia del gennaio 2023.

Bolsonaro, in un video, ha descritto il corteo come una "grande dimostrazione in difesa della democrazia e della libertà", chiedendo ai suoi sostenitori di non partecipare agli eventi del 7 settembre promossi dal governo progressista del presidente Lula.



