Venezuela: opposizione, 'non lasciamo che la paura ci silenzi'

Non possiamo permettere che la paura ci metta a tacere", così Costanza Cipriani, la moglie dell'avvocato Perkins Rocha, il portavoce dell'opposizione in Venezuela arrestato ieri da agenti dei servizi segreti del governo di Nicolas Maduro (Sebin) in un'intervista al Canale Ntn24.

La donna di origini italiane ha assicurato che il marito "non è un delinquente" e che su di lui "non è stato emesso alcun ordine di cattura".

"Tutti eravamo consapevoli dei rischi che correva: sono gli stessi rischi che corriamo tutti noi venezuelani che siamo convinti che questa lotta vada portata fino in fondo per ottenere la libertà di tutti, non possiamo permettere che la paura ci metta a tacere", ha affermato.



