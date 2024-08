Senatori Usa, 'una risposta forte se toccate Machado e Gonzalez'

I senatori Usa, Bill Cassidy e Rick Scott, entrambi del partito Repubblicano, hanno avvertito che ci sarà una "risposta forte" da parte del loro Paese, se l'establishment del presidente Nicolas Maduro farà azioni contro la leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, e il diplomatico Edmundo González Urrutia.

"È importante che il mondo libero ricordi al regime tirannico di Maduro che qualsiasi azione" contro Machado o "il presidente regolarmente eletto Edmundo Gonzalez, riceverà una forte risposta. Le elezioni hanno delle conseguenze", scrive Cassidy sul suo profilo X.

Sulla stessa linea Scott, che dai social afferma: "Sto facendo tutto ciò che è in mio potere, come senatore degli Stati Uniti, per perseguire Maduro e il suo narco-regime con tutto il peso del governo degli Stati Uniti. Se danneggia o arresta Machado o Gonzalez, "dovrà affrontare l'inferno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA