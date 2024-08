Petroperù, cda denuncia situazione sul filo del fallimento

Il consiglio di amministrazione della petrolifera statale Petroperù ha esortato il governo della presidente Dina Boluarte ad avviare una "profonda ristrutturazione" della compagnia per condurla verso l'autosufficienza finanziaria o a prendere atto del suo fallimento ed avviare la sua liquidazione.

E' quanto si legge in una nota emessa al termine dell'ultima riunione del direttorio della compagnia dove si afferma inoltre che "è immorale" continuare a finanziare le perdite della compagnia senza che ci sia una prospettiva di cambiamento in materia di gestione e organizzazione.

Il cda afferma che l'attuale situazione ha origine principalmente nelle inefficienze generate dalle ingerenze della politica, dai conflitti sindacali e dalle spese affrontate per la costruzione della Nuova raffineria Talara, un investimento di oltre 5 miliardi di dollari la cui costruzione si è estesa molto oltre i tempi previsti.

"Il Cda è fiducioso che il governo prenderà al più presto la decisione migliore, dimostrando il rispetto che meritano i peruviani che finanziano Petroperú con le loro tasse mentre vengono messe da parte altre priorità sociali", conclude la nota.



