Machado e Gonzalez raggiungono i manifestanti riuniti in piazza

I leader dell'opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia e Maria Corina Machado si sono uniti al corteo convocato per oggi nel centro di Caracas per protestare contro la rielezione di Nicolas Maduro considerata frutto di brogli.

I politici - che vivono in clandestinità - hanno attraversato le strade invase dai manifestanti a bordo di un camioncino prima di intervenire.

"Nonostante quello che viviamo, siamo qui. Ognuno di voi parla per i venezuelani in carcere che torneranno liberi. La nostra forza è inarrestabile", ha affermato Machado. "Siamo un popolo indomabile e dobbiamo prenderci cura di noi per portare avanti il nostro progetto fino alla fine", ha aggiunto evidenziando che "nessun popolo democratico del mondo ha riconosciuto l'elezione di Maduro".



