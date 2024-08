Lula aiuta Rio de Janeiro per il nuovo stadio del Flamengo

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha incontrato a Brasilia il sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes per sbloccare l'impasse che ha finora frenato i lavori per la costruzione di un nuovo stadio per la squadra carioca del Flamengo. Lo riportano i media.

Previsto nella regione portuale della città, nell'area del Gasometro, lo stadio è oggetto di una controversia giudiziaria della banca statale Caixa Economica Federal, gestore di un fondo proprietario del terreno, che contesta l'esproprio da parte del Comune.

"Lula è un tifoso del Vasco a Rio, ma sua moglie Janja, lo è del Flamengo, quindi probabilmente ha delle pressioni interne", ha commentato scherzosamente Paes, aggiungendo che "è stato fondamentale coinvolgere Lula in questa storia per non dover perdere tempo a litigare in tribunale".

Il 2 agosto scorso, il Flamengo aveva annunciato di aver pagato 138,2 milioni di reais (circa 22,4 milioni di euro) al comune di Rio de Janeiro per il terreno dove sorgerà lo stadio, dopo aver vinto l'asta il 31 luglio.



