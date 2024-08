I boliviani residenti all'estero a secco di dollari

I cittadini boliviani residenti all'estero fanno sempre più fatica a prelevare contanti dai bancomat con le loro carte di credito o di debito nazionali.

Il motivo di questo disagio è la scarsità di dollari in Bolivia, un problema che si è accentuato nelle ultime settimane tanto da avere un effetto anche sulle transazioni all'estero.

Il 23 agosto, l'Autorità di vigilanza del sistema finanziario (Asfi) della Bolivia ha fissato nuovi limiti di spesa con le carte bancarie, "in considerazione del massiccio e inusuale aumento dei consumi", secondo un comunicato in cui si riferisce che le transazioni sono triplicate finora quest'anno.

I limiti applicati alle carte di debito sono sempre più bassi: fino ad un massimo settimanale di 50 dollari per chi vive negli Stati Uniti. Più alto il massimale autorizzato per le carte di credito, fino all'equivalente di 2.800 euro, ma le commissioni sono triplicate. Protestano i boliviani all'estero per gli importi consentiti, troppo bassi visto l'alto costo della vita negli Stati Uniti o in Europa rispetto alla Bolivia.





