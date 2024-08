Haiti: senza stipendio i 400 poliziotti della task force keniana

Da due mesi non ricevono lo stipendio promesso i 400 poliziotti keniani inviati ad Haiti per aiutare il Paese nella lotta contro le bande criminali che controllano circa l'85% della capitale Port-au-Prince.

I militari africani partecipao alla Missione di sicurezza e supporto sull'isola (Mss) finanziata principalmente dagli Stati Uniti. In un rapporto pubblicato lunedì, il Servizio di polizia nazionale del Kenya (Nps) ha affermato che gli agenti continuano a ricevere gli stipendi dell'Nps in attesa degli stipendi supplementari previsti per la missione ad Haiti. L'Mss ha risposto dicendo che "non c'è bisogno di preoccuparsi perché il procedimento di pagamento è in via di esecuzione".

Nei prossimi mesi la missione internazionale dovrebbe raggiungere 2.500 unità con uomini attesi da Giamaica, Benin, Ciad, Bahamas, Bangladesh, Barbados e Belize. Circa 600.000 haitiani sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa della violenza dei gruppi criminali mentre due milioni di persone vivono ancora in aree devastate dagli scontri delle bande.



