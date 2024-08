Gonzalez, 'in Venezuela prevarrà la verità sul voto'

"La verità prevarrà". Lo scrive il candidato presidenziale venezuelano delle opposizioni, Edmundo Gonzalez, sul suo profilo X a un mese dalle elezioni, evidenziando: "Venezuelani stiamo facendo la storia!".

"So che questi ultimi trenta giorni sono stati difficili, ma sono stati anche una prova della nostra unità e determinazione - afferma Gonzalez -. Ogni giorno che passa, la nostra voce diventa più forte e così la nostra lotta (...) Otterremo una transizione ordinata, in pace e con garanzie per tutti, perché la verità prevarrà".



