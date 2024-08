Ecuador: candidato alla presidenza rinuncia, 'rischio la vita'

L'ex ministro dell'Interno ecuadoriano José Serrano ha rinunciato alla corsa per le elezioni presidenziali del 2025 a causa dei "gravi rischi" per la sua incolumità dopo aver ricevuto "minacce" di morte.

In una pubblicazione su Instagram, il pre-candidato per il Centro Democratico ha dichiarato di aver ricevuto informazioni di un presunto attentato terroristico che veniva preparato contro di lui in occasione della sua presentazione al Consiglio nazionale elettorale (Cne) e ha accusato le autorità di non averlo protetto.

Secondo l'ex ministro del governo di sinistra di Rafael Correa la decisione di abbandonare "è stata dura" ma è "necessaria". "Nel nostro Paese non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per garantire uno sviluppo normale, trasparente e la pace necessaria per affrontare una campagna elettorale", ha proseguito. "Le condizioni di sicurezza nel Paese sono inaccettabili e non posso esporre la mia famiglia a uno scenario in cui le istituzioni sono completamente corrotte e il traffico di droga è completamente penetrato nello Stato", ha concluso.



