Cile, passi al Senato per chiedere l'arresto di Maduro a L'Aia

Il Senato cileno ha approvato una risoluzione che chiede al presidente Gabriel Boric di sollecitare il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, ad emettere un mandato di arresto per il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Lo rende noto il vicepresidente del Senato, Matías Walker Prieto, dal suo profilo social, allegando il testo della mozione.

L'iniziativa è stata approvata con 21 voti, da senatori di un vasto spettro politico, mentre la maggioranza del partito al governo era assente dall'aula.

Nel documento si sottolinea la sofferenza di migliaia di persone in Venezuela, vittime della repressione, in particolar modo dopo le elezioni presidenziali di un mese fa.



