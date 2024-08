Brasile, via i limiti all'arruolamento delle donne

Dal prossimo anno le forze armate del Brasile potranno contare con la presenza di donne anche tra le truppe. Lo stabilisce un decreto del governo che rimuove i limiti all'arruolamento femminile, il cui accesso è attualmente permesso solo attraverso concorsi da sottufficiale e ufficiale per ruoli tecnici come medici, ingegneri e coordinatori del traffico aereo.

Come tutti i ragazzi brasiliani, anche le ragazze a 18 anni potranno decidere di servire il Paese indossando l'uniforme. La selezione delle donne avverrà nei termini della legge che regola il servizio militare brasiliano - che resta obbligatorio solo per gli uomini - rispettando i criteri fisici, culturali, psicologici e morali stabiliti.

La piccola rivoluzione sarà presentata dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva e dal ministro della Difesa José Múcio Monteiro nel corso di una cerimonia pubblica in occasione del 25mo anniversario della fondazione del ministero della Difesa.

Il governo annuncia una campagna di comunicazione per incoraggiare l'ingesso delle giovani brasiliane nelle forze armate che, secondo il comandante dell'esercito Tomás Paiva, "arriva fin troppo tardi.



