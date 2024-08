Venezuela, servizi segreti sequestrano avvocato di Machado (2)

"Cercano di spezzarci, di confonderci e di terrorizzarci. Andiamo avanti", ha detto la leader dell'opposizione, María Corina Machado, condannando l'arresto del suo avvocato, Perkins Rocha, che è anche portavoce del partito da lei guidato, Vente Venezuela.

"Il regime di Nicolás Maduro ha rapito il mio amico e compagno di causa Perkins Rocha", ha scritto sul suo account X Machado aggiungendo che "Perkins è il nostro avvocato personale, il nostro coordinatore legale e rappresentante del Comando della Campagna Nazionale mio e del candidato Edmundo González davanti al Cne (il Consiglio elettorale venezuelano)".

Machado ha descritto su X Perkins Rocha come "un uomo giusto, coraggioso, intelligente e generoso. Un venezuelano esemplare.

Cercano di spezzarci, di confonderci e di terrorizzarci. Andiamo avanti per Perkins, per tutti i prigionieri e perseguitati e per tutto il Venezuela. Saremo liberi, ha concluso la leader dell'opposizione.



