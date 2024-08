Venezuela, Maduro indice le elezioni amministrative per il 2025

Le forze politiche venezuelane che non riconosceranno i risultati delle elezioni presidenziali del 28 luglio "non potranno partecipare alla prossima tornata delle amministrative del 2025". Lo ha detto il presidente Nicolas Maduro nel corso di un intervento alla riunione dell'Alleanza bolivariana de las Americas (Alba).

"Si avvicina il giorno delle mega-elezioni per scegliere i 23 nuovi governatori degli stati e rinnovare i consigli legislativi statali, oltre che 335 sindaci e relativi consigli municipali.

Chi non rispetterà alla legge non parteciperà", ha affermato Maduro, riferendosi alle opposizioni che contestano la sua rielezione - proclamata senza presentare prove - e criticata dalla comunità internazionale.

Il leader 'chavista' ha aggiunto che il suo Partito socialista unito (Psuv) sta "preparando tutta la sua macchina organizzativa" per affrontare al meglio questo grande evento elettorale.



