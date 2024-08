Petro a Ortega, 'noi non violiamo i diritti umani'

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha risposto duramente al leader sandinista Daniel Ortega dopo essere stato accusato, insieme al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, di essere un "servo degli Stati Uniti".

"Ci ha chiamato 'servi' solo perché vogliamo una soluzione pacifica e democratica per il Venezuela", ha scritto Petro in un post su X. "Questo insulto mi permette di rispondergli che almeno io non violo i diritti umani del popolo del mio Paese e ancor meno quelli dei miei compagni d'armi e di lotta contro le dittature", ha aggiunto il presidente colombiano.

Il riferimento è alle gravi accuse di violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Ortega in Nicaragua e in particolare all'accanimento dimostrato anche nei confronti di molti dei suoi compagni di lotta all'epoca della rivoluzione sandinista contro Anastasio Somoza.



