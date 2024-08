Ong critica Brasile, Colombia e Messico sulla crisi in Venezuela

L'Ong di difesa dei diritti umani Human Right Watch ha criticato le proposte avanzate dai presidenti progressisti di Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro, e Messico, Andrés Manuel López Obrador, per superare la crisi post-elettorale in Venezuela.

L'autorevole Ong critica in particolare i suggerimenti di ripetere le elezioni, affidarsi alla Corte suprema (Tsj) per risolvere la controversia elettorale e concedere una "amnistia generale" nel Paese.

Per Hrw non è possibile infatti riporre fiducia nella Corte suprema che "manca di indipendenza e credibilità". "I giudici della Corte suprema - afferma l'Ong - ricevono regolarmente ordini su come decidere le sentenze da parte del governo e così facendo invece di proteggere il diritto dei venezuelani a partecipare a elezioni libere ed eque, svolge un ruolo di primo piano nell'indebolimento del processo elettorale".

Allo stesso modo Hrw esprime il suo rifiuto della proposta del presidente Gustavo Petro di concedere una "amnistia generale" che formulata in termini generali e ampi "non garantirebbe la certezza giuridica per tutte le parti interessate" e "pregiudicherebbe i diritti delle vittime delle atrocità". La lettera si conclude esortando i presidenti Lula da Silva, Petro e López Obrador a continuare a concentrare gli sforzi nel garantire il rispetto della volontà popolare già espressa nelle elezioni del 28 luglio, nonché a spingere per una verifica indipendente e imparziale dei risultati.



