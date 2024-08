Messico, +172% spedizioni di auto elettriche agli Usa

Secondo le statistiche del Dipartimento del Commercio americano, il Messico potrebbe chiudere quest'anno come la nazione leader nelle esportazioni di auto elettriche verso gli Usa, se mantiene la tendenza mostrata nel primo semestre.

Da gennaio a giugno, il Paese latinoamericano ha esportato verso il suo vicino settentrionale veicoli a batteria per un valore di 3,1 miliardi di dollari, con un aumento del 171,9% su base annua ed è stato superato solo dalla Germania, le cui vendite sono cresciute del 7,8%, a 3,2 miliardi.

Nel 2023, il Messico ha spodestato la Corea del Sud dal secondo posto in questa classifica e ha lasciato dietro di sé altri concorrenti come Giappone, Belgio e Regno Unito.



