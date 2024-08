Maduro annuncia un rimpasto di governo in Venezuela

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato un importante rimpasto all'interno del suo governo con l'obiettivo di "rafforzare" la sua leadership nel contesto della grave crisi istituzionale apertasi con la contestata proclamazione della sua rielezione alla guida del Paese fino al 2031.

. "Ho una serie di annunci, rinnoverò metà del gabinetto esecutivo e annuncerò i cambiamenti necessari nei diversi ministeri per rafforzare il governo popolare", ha affermato il leader chavista in un annuncio televisivo.

I principali avvicendamenti riguardano i settori strategici della Sicurezza e dell'Energia. Il numero due del chavismo, Diosdado Cabello, uno dei falchi del entourage di Maduro, passa infatti al ministero del Potere Popolare e degli Interni, mentre la vicepresidente Delcy Rodriguez, fedelissima del leader bolivariano, assumerà anche l'incarico di ministro del Petrolio.

Ratificati gli incarichi di governo invece per il ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez, e per il ministro degli Esteri, Yvan Gil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA