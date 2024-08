Il Messico 'mette in pausa' i rapporti con l'ambasciata Usa

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha annunciato oggi "una pausa" nei rapporti con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Ken Salazar, dopo che il diplomatico ha espresso "preoccupazioni" sull'elezione popolare dei giudici nel contesto della riforma giudiziaria in corso di discussione al Congresso.

Nella sua conferenza mattutina a Palazzo Nazionale, Obrador ha reso noto che entra in sospensione anche la relazione con l'ambasciatore canadese Graeme C. Clark, finché entrambi i rappresentanti non rettificheranno le loro critiche all'iniziativa in un quadro di rispetto alla sovranità del Paese.

Ha assicurato che si mantengono le relazioni bilaterali con i governi di entrambe le nazioni, ma ha chiarito che, finché sarà presidente, non permetterà ingerenze straniere in questioni che considera di competenza esclusiva del Messico.



