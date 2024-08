Argentina, il cileno Daza nuovo vice ministro dell'Economia

Nel quadro degli sforzi per portare avanti un rigido programma di riordinamento fiscale e finanziario il governo di Javier Milei ha annunciato oggi un nuovo avvicendamento all'interno del gabinetto economico.

Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Luis Caputo confermando l'inserimento dell'economista cileno José Luis Daza come nuovo sottosegretario alle Politiche economiche con rango di viceministro.

In un messaggio di benvenuto su X, Caputo ha definito Daza come "uno dei migliori e più rispettati economisti dell'America Latina, conosciuto internazionalemente per la sua carriera di successo nel settore privato e per la sua enorme capacità sui temi economici e finanziari".

Secondo quanto confermano fonti del governo, Daza è un fedelissimo di Caputo con il quale ha coinciso tanto nella Deutsche Bank come a Jp Morgan.

"Il governo sta portando avanti uno sforzo enorme e coraggioso per migliorare la vita della popolazione, e spero di poter collaborare a questa missione così trascendente", ha scritto a sua volta Daza in risposta a Caputi sui social, ringraziandolo per l'opportunità.



