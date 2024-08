America Latina, Ortega rompe con Lula a causa di Maduro

Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega, in una dura dichiarazione, ha attaccato il suo omologo brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in relazione alle elezioni in Venezuela. Il motivo dello scontro è il fatto che Lula non ha riconosciuto la vittoria di Nicolás Maduro alle presidenziali del 28 luglio scorso. "Povero Petro (il presidente della Colombia), lo vedo in competizione con Lula per vedere chi sarà il leader che rappresenterà gli yankees (gli Stati Uniti) in America Latina" ha esordito Ortega intervenendo via Internet all'XI Vertice straordinario dell'Alba, l'Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America fondata da Hugo Chávez.

Il leader sandinista si è poi rivolto poi direttamente al presidente del Brasile. "Se vuoi che ti rispetti, rispettami, Lula. Se vuoi che il popolo bolivariano ti rispetti, rispetta la vittoria del presidente Maduro e non lasciarti trascinare (dagli Stati Uniti)" gli ha detto.

Ortega ha anche fatto riferimento agli scandali di corruzione nei passati governi di Lula, come quello della Lava Jato: "Non è stato un governo molto pulito, ricordatelo bene Lula perché io potrei dire una dozzina di altre cose', ha concluso il presidente del Nicaragua, aggravando così ulteriormente le relazioni tra i due paesi.

L'8 agosto, infatti, l'ambasciatore brasiliano in Nicaragua, Breno de Souza Brasil Días da Costa, ha lasciato il Nicaragua dopo essere stato espulso dal governo Ortega per non aver partecipato all'evento celebrativo del 45/o anniversario della rivoluzione sandinista. Per reciprocità, il governo di Lula ha espulso l'ambasciatrice a Brasilia del Nicaragua, Fulvia Castro.





