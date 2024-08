Venezuela, scarcerata la giornalista Carmela Longo

La giornalista venezuelana Carmela Longo, prelevata domenica dalla polizia insieme al figlio, è stata scarcerata dopo aver assistito a un'udienza del giudice che l'ha imputata ufficialmente per i delitti di "terrorismo" e "incitamento all'odio".

Lo riferisce il Sindacato dei lavoratori della stampa venezuelana (Sntp) in un messaggio su X, precisando che alla giornalista "è stato proibito di lasciare il Paese e imposto l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni e di non scrivere sul suo caso".

Per svariate ore, della reporter di origini italiane e di suo figlio non si era saputo nulla. Nella notte è poi emerso che il giovane era stato liberato, dopo essere stato interrogato nella sede della Direzione investigativa di Mariperez, a Caracas.

Quello di Longo è stato il nono arresto tra i lavoratori dei media dalle elezioni del 28 luglio in Venezuela. Altri quattro erano stati incarcerati prima delle elezioni, secondo i dati del sindacato della stampa. Il 20 agosto la donna era stata licenziata dal quotidiano filogovernativo 'Ultimas Noticias'.

Nelle ultime settimane in Venezuela si registra un'ondata di allontanamenti e dimissioni forzate dai media di Stato e da altre aziende pubbliche di persone ritenute non allineate politicamente col governo di Nicolas Maduro.



