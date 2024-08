Un rettore del Consiglio elettorale, 'in Venezuela voto opaco'

Juan Carlos Delpino, uno dei cinque rettori che compongono il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, ha denunciato la "mancanza di trasparenza" e il "mancato rispetto delle norme e dei regolamenti essenziali" nel processo di conteggio dei voti delle elezioni presidenziali del 28 luglio.

In un messaggio su X, Delpino ha allegato una dichiarazione in cui sottolinea che "tutto ciò che è accaduto prima, durante e dopo le elezioni presidenziali indica la gravità della mancanza di trasparenza e di veridicità dei risultati annunciati" dall'establishment chavista.

In un'intervista al New York Times, Delpino afferma che non vi sia "alcuna prova che Maduro abbia vinto le elezioni".

"Non ho ricevuto alcuna prova" della vittoria di Maduro, ha dichiarato al quotidiano Usa.

Secondo il portale di notizie Informe 25, venerdì scorso Delpio aveva lasciato il Venezuela in clandestinità, rifugiandosi a Panama.



